نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للحلقة الـ 27 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ 27 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، بعدما ذهبت صدفة للمدرسة التي تعمل بها، ووجدت كل الطلاب والمدرسين يلتفون حولها ويرحبون بها بل وهادوها بالورود والشيكولاتة، وعندما دخلت لمدير المدرسة تفاجأت كذلك بمعاملته الحسنة لها، وأخبرها أن وزير التربية والتعليم يريد مقابلتها هي والطالب نور، كشفت صدفة - ريهام حجاج، أثناء ظهورها في بث مباشر علي السوشيال ميديا، عن فضيحة راندا- دهب تامر، وأنها حامل من علي- سليم الترك، مما تسبب في فضيحتها فضيحة كبيرة وبدأ البعض يدخلون الصفحة الخاصة لراندا ويسرقون صورهم ويقومون بتركيب صور عليها، مما جعل راندا تنهار.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الـ 27 من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

قصه مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل صدفة لريهام حجاج المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي كوميدي مشوق وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة