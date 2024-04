مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 27.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 06:31 مساءً - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحًا، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 7.45 صباحًا والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

ساعد الكبير ومربوحة وهجرس، حزلقوم فى مسابقة برنامج "مين هيكسب النصف مليون" وكسب 200 ألف جنيه، خلال أحداث الحلقة السادسة والعشرين حتى مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، واسترجع كل واحد فيهم ذكرياته فى المدرسة من أجل مساعدته.

وعند السؤال النهائى فى المسابقة لحزلقوم، عرف المذيع عمرو رمزى أن حزلقوم بيعرف الإجابات بالغش من خلال مساعدة شقيقة الكبير و عندما "يكح" بعدد " الإجابة الصحيحة ولكن أبلغه أنه عليهم استكمال البرنامج للمصدقية، وكسب حزلقوم المسابقة و حافظ الكبير على العمدية بعدما راهن عليها حزلقوم مع العمدة كبير الحناينة وحكى لهم حزلقوم أنه كسب أخر سؤال بالعدد أكثر من مرة حتى وصل للأجابة الصحيحة، واحتفل الجميع بحزلقوم بعد فوزه.