أحمد العوضي يكشف مصير فيلمه الجديد "البلدوزر".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد العوضي، مصير فيلمه الجديد "البلدوزر"، والذي اعلن عنه الفترة الماضية ويتحدث عن رياضة الـ MMA.

مصير فيلم البلدوزر

وقال أحمد العوضي، خلال لقاءه مع رؤيا مصر، "ناس كتير بتسألني عن الفيلم احب اقول للجمهور ان المشروع ممضي ومازال قائم وباذن الله هعمله ولكن مش كل المشاريع بتخلص في وقتها".

وأضاف أحمد العوضي، ان شاء الله طارق العريان يخلص مشاريعه وانا كذلك وهنبدأ بعدها في الفيلم وهيكسر الدنيا باذن الله".

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل حق عرب الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني لهذا العام 2024

وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

والعمل من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في مجموعة من الفنانين، أبرزهم: رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد عبد الله، وليد فواز، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، والعمل مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن ويعرض في موسم رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة ومنصة واتش إت.