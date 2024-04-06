مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. جوني يلجأ لتأجير غرفة في المنزل

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 بجلوس جوني وهجرس على القهوة ويلعبان الطاولة ويدور بينهما نقاش حاد، ويسأل هجرس جوني عن موصفات الشخص العاطل الذي يمكث دون عمل ويشرح له جوني بأن الشخص العاطل هو من يأتي له أموال ويجلس دون عمل وينصحه هجرس بالبحث عن عمل ويعرض جوني غرفة نومه للإيجار ويأتي أشخاص لشراءها من أجل بدأ مشروع جديد.

الكبير يكتشف كذب جوني

وتجلس مربوحة والكبير في مدخل الدوار ويتحدثان عن مايفعله جوني وينادي عليهم شخص يطلب منهم شيء وتعترض مربوحة وتقول "البيت بيت أبونا والغرب يطردونا هما الأمريكان اجديه"، وينزل لهم أحد الأشخاص ويطلب منهم تنظيف الغرفة ولا يريد الازعاج ويهدده الكبير ويخبر مربوحة بأن أكلها مذاقه سيء وتحاول مربوحة الهجوم عليه ويهدأها الكبير ويهدد الرجل الأمريكي.

ويصعد الكبير لغرفة جوني ويسأله عن مدة مكوث ضيوف جوني يخبره جوني إنها 4 أيام ويسأله الكبير إذا كان يداري عنه شيء أم لا ويروي له قصة حتى يعترف بإنه قام بتأجير الغرفة لهم وطلب منه الكبير مغادرتهم ويخبره جوني بإنه أخذ منهم أموال مقابل هذا وإنها 500 دولار ويخبره الكبير بإنه جاءته فكرة لينفذوها.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.



أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.