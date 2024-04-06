مصطفى شعبان لـ "حبر سري": أنا أكثر واحد يستقبل المصائب بهدوء والسوشيال ميديا واقع مش حقيقي ومزيف

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه يعيش حياته كشخص طبيعي ويتحرك في أي حته بحرية ويرحب بتصوير بإعجاب الجمهور، قائلا: "بلعب في نادي رماية ومش بروح مولات وبروح النادي والشغل والمزرعة وبطولات الخيل والرماية في كل حتة وبقابل صحابي في كافيهات".

وأوضح مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن طبعه الهدوء معظم الوقت، مضيفا: "أنا أكثر واحد يستقبل المصائب بهدوء ومش بتوتر ولازم اسمع وافكر براحة"، كما أشار إلى أن السوشيال ميديا ضرت المجتمع أكثر من نفعه.

وتابع: "السوشيال ميديا بقى في واقع على السوشيال ميديا مش حقيقي ومزيف وأي حد يكتب أي حاجة والفن هو اللي افاد السوشيال ميديا أكثر من إفادته للفن ولازم يكون في ثقافة في التعامل مع السوشيال ميديا وكله حسب ثقافة الناس".