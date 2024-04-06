نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. دنيا سمير غانم تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم محركات البحث جوجل، بعدما تحدثت عن الفرق بينها وبين شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج بيج تايم بودكاست المعروض طوال شهر رمضان 2024 على مجموعة قنوات mbc.

تصريحات دنيا سمير غانم

وقالت دنيا "نشبه بعض، في الأمور الإنسانية، إحنا زي بعض في حبنا للناس واحترامنا ليهم وحبنا لشغلنا وكل الحاجات اللي اتربينا عليها في البيت، بس ممكن نكون مختلفين في الطباع، في الحقيقة أنا هادية جدا، إيمي لأ مع إن واحنا صغيرين كان العكس، هي بتحب تهزر على طول، وإيمي عصبية جدا بس عصبيتها بتضحك، طفلة متعصبة، واخدة خفة الدم من بابي، ما شاء الله خفة دم غير عادية في حياتها، بس سهل أي حد يعصبها أنا لأ باردة شوية، لما أزعل مش بقول ممكن أقعد شايلة جوايا حبة أو أطنش، بكبر دماغي اكتر من إيمي اللي بتقف عند الحاجات".

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية اخري، تعاقدت دنيا سمير غانم على بطولة فيلم كوميدي جديد بعنوان "الجارداية" ويشاركها البطولة فيه الفنان بيومي فؤاد، الفيلم تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وسوف تبدأ دنيا التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم الفنية، مسلسل "جت سليمة" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وشهد أول ظهور لابنتها كايلا معها في عمل فنيه، مسلسل "جت سليمة" كل من: محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي، فيلم “تسليم أهالي” آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما عام 2022 الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز ومنهم بيومي فؤاد، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، كما يظهر في العمل عدة ضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، لوسي، عبدالله مشرف، أحمد فتحي.

