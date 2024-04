قبل عرض الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي.. تعرف على تردد القنوات الناقلة له

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد قناة ONE لعرض الحلقة ال28 من مسلسل الكبير أوي 8 مساء غدا في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ 3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.



ويكون مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عبر قناة on دراما، في تمام الساعة 10:30 مساء بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 7:45 صباحا، كما يمكن مشاهدة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، دون فواصل إعلانية عبر منصة watch it.



تفاصيل برومو الكبير أوي الجزء الثامن



وسيطرت على البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي 8 الكوميديا؛ تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان 2024، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".

وظهر في مشاهد البرومو قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، لكن بشكل كوميدي، فضلًا عن ظهور أمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور "ربيع" بيومي فؤاد، بإخبار "الكبير" أحمد مكي أن زوجته مربوحة "رحمة أحمد" حامل.



قصة مسلسل الكبير أوي 8



تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.