تعرف على موعد عرض الحلقة 28 لمسلسل المعلم والقنوات الناقلة له

القاهرة - محمد ابراهيم - يعتبر مسلسل المعلم من أهم المسلسلات التي يتم بثها في شهر المبارك، حيث أن جميع متابعي المسلسل ينتظرون مسلسل المعلم الحلقة ال 28 في رمضان 2024، كما أن هذا العمل بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويقوم هذا العمل على بعض الأحداث المميزة التي بها جو من الصراعات التي يقع فيها البطل، وسوف نتطرق في مقالنا عبر موقع دوت الخليج عن أبطال المسلسل وموعد عرض المسلسل.



يتساءل العديد من متابعي مسلسل المعلم عن موعد عرض الحلقة ال12، وذلك بعد مشاهدة الأحداث المتباينة الواقعة فيه، حيث أن الجميع يريدون استكمال الأحداث، كما أنه يتم عرض المسلسل على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تردد قناة الحياة



يمكن لمتابعي مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان تنزيل قناة الحياة من خلال التردد الخاص على نايل سات، وهو كما يلي:

التردد: 12207.

معامل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

نسبة تصحيح الخطأ: ⅚.



أبطال مسلسل المعلم



يوجد العديد من النجوم والفنانين يشاركون في عمل مسلسل المعلم الذي هو بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن النجوم المشاركين الآتي:

الفنانة سهر الصايغ، وأيضًا هاجر أحمد.

كما أن الفنان القدير أحمد بدير من المشاركين في هذا العمل.

كذلك أيضًا الفنانة انتصار، والفنان محمود الليثي.



من المشاركين أيضًا في هذا العمل الفنان أحمد فؤاد سليم والفنان محمد العمروسي.



أيضًا الفنانة سلوى عثمان، ومنذر رياحنة.

من الفنانين أيضًا الفنان أحمد عبدالله محمود، والفنان طارق النهري.

كذلك الفنان علاء زينهم من المشاركين في هذا العمل الدرامي.