انت الأن تتابع خبر طوني عيسى يكشف تفاصيل شخصية هرم في 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك النجم اللبناني طوني عيسى ببطولة مسلسل "2024" خلال موسم دراما رمضان الجاري بشخصية "هرم"، التي أطلت للمرة الأولى نهاية حلقات الجزء الأول الذي يحمل اسم "2020"، وكشف تفاصيل تعاونه مع نادين نجيم.



وقال عيسى، "مشاركتي في مسلسل 2024 إضافة مميزة مثلما أطلت شخصية هرم بنهاية حلقات الجزء الأول، الذي تم عرضه منذ أربعة أعوام وظهر بواقعية وحالة جديدة من حيث الأصداء وردة الفعل عليه، حينما ظهر للمرة الأولى منذ أربعة أعوام".



وأضاف أن "هرم يواصل رحلته في الجزء الثاني من العمل الذي يُجرى عرضه حاليا بموسم دراما رمضان، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويواصل رحلته خلال الأحداث بشكل جديد ومختلف".



وعن تحضيراته للدور وتحولات الشخصية بين الجزأين الأول والثاني، قال إن "التحضيرات لشخصية هرم بدأت منذ الجزء الأول الذي ظهرت به الشخصية للمرة الأولى؛ إذ إن اللوك الخاص بالشخصية والشكل المادي الملموس من تصميمي واللزمات الخاصة بطريقة الكلام كذلك، فقد كانت التحضيرات مرهقة نوعا ما، ولكن بالنسبة لي شخصية فنية ممتعة وأسعدني الحضور بها".



وأكد: "ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها مع نادين، لقد سبق وتعاونا في تجارب أخرى، هي من الممثلات الرائعات وبيننا انسجام وتناغم فني كبير، وأحب هذه الممثلة والتعاون معها، وأطمح أن تكون هناك أعمال فنية جديدة تجمعنا معا؛ لأنها شخصية متمرسة بالتمثيل وتعطي أدوارها ومن يشاركونها أعمالها الفنية حقهم وقدرهم".



وعن ابتكاره لشخصية "هرم" وردة فعل الجمهور عليها، تابع: "الشخصية ليست خيالية، بل موجودة على أرض الواقع في الكثير من الأماكن، والتعامل معها كان رائعا للغاية؛ لأنها من اختراع الممثل وهذا يعطي الكثير من المساحة أن يبدع في أداء الشخصية".



وزاد: "الحمد لله الشخصية لامست الجمهور منذ الجزء الأول، ووصلتني الكثير من ردود الأفعال الإيجابية عن الشخصية من الجمهور" .