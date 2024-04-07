نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 12.. جودر يسافر مع عبد الأحد للمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر مسلسل جودر اجتماع شواهي ملكة الشمعيين بأشقائها وأبلغتهم إنها توصلت لكيفية فك الرصد للوصول للكنوز الأربعة.

وطلبت منه أشقائها مراقبة الشيخ عبد الأحد، وقالت: "شعر وظوافر عبد الأحد نجل الشيخ عبد الحق هيعطيها لجودر يفك روحانية الرصد اللي هتلقن جودر كيف يفك الرصد وإحنا هنراقبهم ونتدخل في الوقت المناسب".

عبد الأحد يعود من البحيرة وجودر يسافر معه

وبعد رفض جودر في البداية ربط الشيخ عبد الأحد وافق ويجد عبد الأحد يخرج من البحيرة يحمل سمكتين باللون الأحمر في يده، ويطلب من جودر أن يساعده على وضعهم في الإناء ليخبره أن هذا السمك من جنس الجن.

وبعد ذلك قام عبد الأحد بإخبار جودر بقصة الكنوز الأربعة والرصد وأن إسمه على إسم جودر، كما أخبره أنه هو المقصود بحماية الكنز وفك الرصد الخاص به، ليتفاجأ جودر بما سمعه من عبد الأحد، ثم يطلب منه أن يذهب معه للمغرب لمدة 3 شهور حتى يقوم بتعليمه علم الروحانيات حتى يقوم بفك رموز كنوز الحكيم الشمردل وأنه سيعطيه ما يكفي والدته وزوجته من أموال طوال مدة سفره معه للمغرب، ووعده بأن يعطيه أموال كثيرة إذ استطاع فك الرموز.

ويخبر جودر والدته فاطمة "وفاء عامر" وزوجته شروق "جيهان الشماشرجي" بسفره، ويخبره عبد الأحد إنهما اقتربا من المغرب ويسأله جودر كيف والمسافة تحتاج لشهور وأخبره عبد الأحد أن تلك الحمارين مارد وليست حيوانات، ويندهش عبد الأحد جودر بتحضير طعام فخم.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

