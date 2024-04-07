نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يوجه رسالة خاصة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر لجمهوره من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب محمد إمام:' شكرا علي كل الحب دا انا بحبكم أكتر بكتير

تصدر اسم الفنان محمد إمام ترند منصة X "تويتر سابقًا" بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل “كوبرا”، على قناة MBC، كما تصدر أيضًا مسلسل “كوبرا” ترند X.

يُعرض مسلسل "كوبرا" عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عند الساعة 10 صباحًا، كما يعرض على قناة إم بي سي مصر 2 في الساعة 1:30 صباحًا، ويُعاد الساعة 5 مساءً، ويتوفر أيضًا على منصة "شاهد

المسلسل بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين، بينما يتولى تأليف العمل أحمد محمود أبوزيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.

يتناول مسلسل "كوبرا" قصة محمد إمام بدور "كوبرا"، صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في حياته اليومية.