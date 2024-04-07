مقتل ابن محمد رياض والمشاجرة مع عبد العزيز مخيون.... أحداث الحلقة 27 لمسلسل قلع الحجر

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الحلقة 27 من مسلسل قلع الحجر بمقابلة حرازي بالعمدة فرماوي والشجار حول قصة حب مهدي للمهندسة كريمان،ليصرخ حرازي في وجه فرماوي ويقول له لماذا تريد الزواج من ابنك إدريس للمنزلاوية، ولا تقبل زواج كريمان منهم، وانت عارف ي حرازي قانون قلع الحجر ممنوع أي بنت تتزوج من الفلاحين.



يصالح يحيي زوجته المهندسة وفاء وأعطاها بوكيه ورد،ويلوم عبد الحق اخته كريمان وتطلب كريمان السماح.



وتنتهي الحلقة بخطف بعائلة الشواكيش عبد الجواد ابن العمدة فرماوي، ثم تقوم ام منتصر بإطلاق الرصاص لتصيب الرصاص ابنتها.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

