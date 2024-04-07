ملخص الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل " محارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل " محارب" العديد من الأحداث أبرزها دفاع حسام الجيوشي عن نجل العزازي وجيهان في قضية القتل واستطاع الحصول على برائته



وفي نفس التوقيت سعت جيهان لدخول مكتب المحامي حسام والاستيلاء علي التنازل الذي قامت به وهو حصول حسام علي نصف ثروتها حين حصول البراءة لنجلها وبالفعل حصلت عليه

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل " محارب" العديد من الأحداث أبرزها التقاء محارب بأبناء عمه وطلب منهم زيارة شقيقه المتوفي لكنهم حذروه من ذلك حتي لا يقع في أيد البوليس.

وقعت جيهان علي اتفاق بينها وبين حسام الجيوشي لتمكينه من نصف ثروتها مقابل حصول نجلها علي البراءة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل " محارب" العديد من الأحداث أبرزها انفصال زوجة حسام الجيوشي عنه نظرا للمشكلات الكثيرة الذي يسببها لها.

وخلال الحلقة تستجوب النيابة صديق محارب لمعرفة مكانه لكنه ينكر معرفته تماما.



ويعلم محارب بخبر وفاة شقيقه ابراهيم وينهار من البكاء كما شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون أحداث مثيرة أبرزها سعي محارب للحصول على دليل براءته من قضية قتل العزازي رجل الأعمال

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.