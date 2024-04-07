حسن الصباح يخطط لتدمير أصفهان .. الحلقة السابعة والعشرون من "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بتكملة النهاية التي شهادتها الحلقة السابقة بدفع برزيك أميد، نجل حسن الصباح، من أعلى سور قلعة آلموت، لكن يتبين أن حسن الصباح كان يحلم ثم يستيقظ فجأة ويذهب ليطمئن على ابنه ويجده بخير، ويقوم بتوجيه بعض النصائح إلى نجله الهادي، بعدما أعلنه خليفة وإمامًا من بعده، مطالبًا منه عدم الثقة في برزيك أميد ويكلفه بمهمة كتابة كتاب يحمل رحلته وسيرته.

ثم يستدعى حسن الصباح برزك أميد، ويخبره بالحلم الذي رآه، ويقول له إذ أصاب نجله الهادي أدنى مكروه يعتبره هو المذنب ويتوعده.



واستمرارًا لحالة الدمار التي بدأها حسن الصباح فيخطط مؤخرًا لتدمير مدينة أصفهان مركز حكم الدولة السلجوقية، لكي يستطيع أن يسيطر عليها، ويطلب من برزك أميد أن يُشعل الفتنة بين أهالي مدينة أصفهان، لينفذ خطته في نشر دعوته، بقتل كل من يقف ضده بأبشع الطرق، وينتشر الرعب والخوف في كل أنحاء المدينة.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.