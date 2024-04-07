تعرف على موعد.. حفل هاني شاكر بدار الأوبرا المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبو زيد وتحت رعاية وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة نفين الكيلاني، في أعياد الربيع بحفل غنائي يحييه النجم هاني شاكر، ومن المقرر إحياء الحفل يوم 29 أبريل الجارى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

أغاني هاني شاكر المقرر تقديمها في الحفل



وسيقدم هاني خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها منها: "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك".

هاني شاكر

آخر أعمال هاني شاكر

وفي سياق آخر، قد طرح هاتف شاكر مؤخرا أحدث أغانيه، والتي تحمل عنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.

هاني شاكر

كلمات أغنية بلاد البخت



قليل البخت لو سافر بلاد البخت

حيرجع منها شايل نحس برضو في يخت

ده إيده على الذهب تتحط يبقى تراب

يخبّط ع الحظوظ تقفل في وشه الباب

في ناس حظوظ في السما وناس حظوظهم تحت

قليل البخت لو يطلع له مية مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة مية ونور

قليل البخت إمتى الدنيا تضحك ليه

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة مية ونور

قليل البخت إمتى الدنيا تضحك ليه

بقا له سنين واقف على بابها دور في طابور

قليل البخت لو رايح بلاد الفرح

وقالوا هناك شجر فرح وبيطرح طرح

وقالوا هناك علاج كل اللي عاش محتار

وناس صبحت قلوبها رماد وطفّوا النار

حيرجع منها شايل ألف شجرة جرح

قليل البخت لو يطلع له مية مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة مية ونور

قليل البخت لو يطلع له مية مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة مية ونور

قليل البخت إمتى الدنيا تضحك ليه

ويرجع من بلاد البخت يوم مجبور.