نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هروب وإبلاغ الشرطة بمكان محمد إمام.. ملخص أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل "كوبرا " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت أحداث مسلسل "كوبرا" الحلقة 11 بعد أن اعتقد العمدة أن الدكتور مصطفى حندوقة هو القاتل، قام بإبلاغ الشرطة وصرح بأنه شخص طيب وقد عالج أهالي القرية، في هذه الأثناء، وتوجه كوبرا إلى شقة هالة فاخر وأحمد بدير، واعتقدوا أنه الطباخ الذي طلبوه.



واكتشفت الشرطة في الحلقة 11 عن وجود جثتين لرجال من شيخون هما الصحفي جمال هلال وعزيز الخيال، وفيما بعد، ترك جمال هلال وعزيز الخيال كزبرة ليعود إلى حبيبته غرام ويطلب منها حذف الفيديو الذي قامت ببثه تضامنًا مع كوبرا، ولكن رفضت غرام حذف الفيديو وأصرت على كشف الحقائق.

أبطال مسلسل" كوبرا "

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

آخر أعمال محمد إمام

ويعود محمد إمام بهذا العمل إلى منافسات دراما رمضان، بعد غياب عامين إذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل "كوبرا" والقنوات الناقلة له

ويعرض "كوبرا" للنجم محمد إمام في تمام الساعة 10 مساء اليوم على قناة Mbc مصر ومنصة shahid ويعاد الساعة 10 صباحًا، ويعرض على قناة Mbc مصر 2 الساعة 1.30 صباحًا ويعاد الساعة 5 مساء.