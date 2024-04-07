انت الأن تتابع خبر تعليق حسن شاكوش على حلقته مع رامز جلال.. مفاجأة لجميع المشاهدين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء تعليق حسن شاكوش على حلقته مع رامز جلال مع طليقته ريم طارق بشكل مفاجئ، واعتذر للجمهور عن كل ما حدث أثناء الحلقة، وهي من الأشياء الذي أثارت غضب الكثير من المتابعين مؤخراً، وتعد من أكثر الحلقات التي حصلت على أعلى نسب مشاهدة.

تعليق حسن شاكوش على حلقته مع رامز جلال

وخرج مغني المهرجانات في لايف على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وفيه تعليق حسن شاكوش على حلقته مع رامز جلال، وقال فيه “عايز أقول لجمهوري متزعلوش حقكم عليا كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط، وأنا عارف أني رايح لرامز بالرغم أي حاجة هتحصل بس قلت المهم الناس تنبسط، اسف على اللي أنتم شفتوه في الحلقة عشان كمان الحلقة مكملتش ومحصلش نصيب”.

وتابعت قائلة “أنا اتفاجئت أن في ضيف تاني، والحمد لله على كل حال وكل واحد مش بياخد أكتر من نصيبه، وبقول لرامز متزعلش وحقك عليا أنا عارف أن كنت عايز تقدم أحلى حاجة لجمهورك، وبتأسف لكل الناس اللي سمعت أي ألفاظ مش كويسة حتى لو مش مني”.

شاكوش وريم طارق طليقته مع رامز جلال