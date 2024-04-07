نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الصباح يأمر بإلقاء الفتيات من أعلى سور قلعة الموت.. أبرز أحداث الحلقة الـ 27 "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بتكملة النهاية التي شهادتها الحلقة السابقة بدفع برزيك أميد، نجل حسن الصباح، من أعلى سور قلعة آلموت، لكن يتبين أن حسن الصباح كان يحلم ثم يستيقظ فجأة ويذهب ليطمئن على ابنه ويجده بخير، ويقوم بتوجيه بعض النصائح إلى نجله الهادي، بعدما أعلنه خليفة وإمامًا من بعده، مطالبًا منه عدم الثقة في برزيك أميد ويكلفه بمهمة كتابة كتاب يحمل رحلته وسيرته.

تخبر نورهان زوجة يحيى بحملها، ويقرر أن يسمي المولود على اسم والده، ويتمنى أن يصير فارسًا ومقاتلًا شجاعًا، لكن نورهان ترفض بسبب خوفها عليه.

ثم يستدعى حسن الصباح برزك أميد، ويخبره بالحلم الذي رآه، ويقول له إذ أصاب نجله الهادي أدنى مكروه يعتبره هو المذنب ويتوعده.



واستمرارًا لحالة الدمار التي بدأها حسن الصباح فيخطط مؤخرًا لتدمير مدينة أصفهان مركز حكم الدولة السلجوقية، لكي يستطيع أن يسيطر عليها، ويطلب من برزك أميد أن يُشعل الفتنة بين أهالي مدينة أصفهان، لينفذ خطته في نشر دعوته، بقتل كل من يقف ضده بأبشع الطرق، وينتشر الرعب والخوف في كل أنحاء المدينة.

يقرر بروكياروق عزل الوزير، وتعيين سراج الدين أن يجعله الوزير الأعظم لمدينة أصفهان، وهو أحد أتباع حسن الصباح.

تهاجم جواري حلم الجنة، إلينار ويطعنَّها أكثر من طعنة في غرفتها، لتموت بأبشع طريقة، وذلك بتحريض من الجارية جويرية، إحدى فتيات حلم الجنة، ثم يأمر حسن الصباح بإلقاء الفتيات اللاتي فعلن ذلك من أعلى سور قلعة آلموت.

يطلب يحيى ابن المؤذن أن يعود إلى جيش السلاجقة، لكن يرفض الوزير سراج، وأرسل حسن الصباح رسالة إليه يأمره بأن يقتل يحيى ابن المؤذن ويعلم يحيى أن من قام بذلك هو الوزير الجديد.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.