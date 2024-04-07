موعد عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل رحيل

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية موعد عرض الحلقة..

مواعيد عرض مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

هجوم مسلسل رحيل

وهاجم عدد كبير من المشاهدين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل بمجرد رؤيتهم للبوستر الخاص به، والذي تظهر فيه ياسمين صبري، بأظافر “إكليرك”، على الرغم من عملها بمهنة النجارة، التي تتطلب المجهود الكبير، واستخدام اليدين، والأدوات الحادة والثقيلة طول الوقت، وكان لتريلر مسلسل رحيل، نصيبه من الانتقادات والهجوم، فاتهم البعض المسلسل بتقليد التيمة الشهيرة، للنجم محمد رمضان، والذي يتعرض للظلم، ثم السجن، ليخرج بعد ذلك وينتقم من الجميع.

ملخص الحلقة الـ 12 من مسلسل رحيل

شهدت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، مشاجرة الحاجة صفية، مع أحمد صلاح حسني (بدر)، بسبب طرده لـ سيد، زوج شقيقته جنة من المنزل، وذهبت جنة لـ محمد الكيلاني (صلاح)، لرفع قضية خلع لها، على زوجها سيد، فيما تشاجر بدر مع مي القاضي (كوثر)، بسبب رفضها إجهاض طفلها، وهدد بتطليقها.

رباعيات مسلسل رحيل

وتشارك المطربة الشابة رنا سماحة، في مسلسل رحيل الذي تقوم بطولته ياسمين صبري في سباق رمضان 2024، بثلاث رباعيات، رباعيات مسلسل رحيل كالآتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات إيرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.