نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي البليهي يطلب الزواج من المذيعة وأوس أوس يتحدث عن مكونات الكشري في كواليس "رامز جاب من الآخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الحلقة 28 من برنامج رامز جاب من الآخر كواليس خاصة بعدد حلقات من البرنامج.

وسخر رامز جلال من علي البليهي قائلا: "البليهي كان جاي يتجوز.."، حيث طلب الزواج من المذيعة الموجودة من البرنامج قائلا: "هتجوز اللي برة".

كما غازل علي البليهي المذيعة قائلا: "هالحين صارت حلوة المانجة".



كما كشف رامز جلال كواليس حلقة أوس أوس والذي تحدث أثناء جلوسه مع المذيعة عن مكونات الكشري وذلك في كواليس حلقته في "رامز جاب من الآخر".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.