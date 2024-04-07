مصطفى شعبان لـ "حبر سري": مسلسل "المعلم" الأعلى المشاهدة بشهادة الشارع.. السوشيال ميديا ليست مقياس

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الفنان مصطفى شعبان، أن النجاح في أي عمل هو شئ واضح وظاهر، والعمل من أجل تحقيق النجاح سواء في الشارع أو السوشيال ميديا واضح ايضًا، منوهًا بأن نجاح الأعمال توثق من خلال أراء الجمهور من خلال أخبار الصحافة ايضًا.

وقال "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن العمل الذي يقدمه خلال الفترة الحالية "المعلم" هو المسلسل الأعلى مشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي 2024، وهو من إنتاج شركة سينرجي والمتحدة.

وشدد على أن "المعلم" هو الأعلى مشاهدة بشهادة الشارع والشركة المنتجة، موضحًا أن الشارع والجمهور هو الذي يقيم أي عمل والشارع كاشف للنجاح، منوهًا بأنه لا يقيس النجاح من السوشال ميديا ولكن يقيسه من خلال الجمهور، مؤكدا أن المقايس دائمًا هو الشارع وايضًا الشركات المنتجة والإعلانات.