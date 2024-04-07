مصطفى شعبان لـ "حبر سري": محمد هنيدي فتح الباب لظهور فنانيين كبار.. و"مافيا" من أجمل التجارب

القاهرة - محمد ابراهيم -

قال الفنان مصطفى شعبان، إن الفنان محمد هنيدي هو الذي فتح الباب لظهور فنانيين كبار مثل أحمد السقا وكريم عبدالعزيز ومن بعدهم مصطفى شعبان.

وشدد "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه عمل مع السقا فيلم "مافيا" ولم يفكر في أنه سيكون دور تاني أو أول في العمل، لكنه فكر فقط أن يعمل مع أبطال من نفس جيله ليكون إضافة له ولكي يساندوا بعضهم البعض رغم أنه كان هناك طلبات من أصدقاءه بأنه لا يجب أن يوافق أن يكون دور تاني في الفيلم وليس الشخصية الأساسية.

وأوضح أن أحمد السقا كان له جمهور كبير في هذه الفترة والعمل "مافيا" هي من أجمل التجارب في حياته الفنية.