على أنغام "قدها".. تامر حسني ورامي صبري ورامي جمال يجتمعون في إفطار مدين

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرص الملحن مدين، وزوجته الدكتورة ياسمين، على دعوة نجم الجيل تامر حسني، ورامي صبري، ورامي جمال وعدد من أبرز صناع الأغنية على مائدة الإفطار بمنزلهما.

أبرز الحضور



وكان من ضمن الحضور أيضًا الملحن محمد رحيم، والشاعر تامر حسين، والموزع توما،وأحمد عادل، ومحمد فؤاد مدير أعمال الفنان رامي صبري، وتامر يحيى مدير أعمال النجم تامر حسني،والصحفية نور طلعت.

غناء أغنية قدها وسط اجواء سعيدة

وغنى مدين، بعد الإفطار عدد من الأغاني بمشاركة رامي صبري، كما حرص مدين بتهنئة النجم تامر حسني، على نجاح أغنية "قدها" لإعلانه الرمضاني الجديد لصالح أحد المستشفيات حيث قام بغنائها وتهرديدها مع جميع الحاضرين،وذلك في أجواء مليئة بالحب والسعادة، مع التقاط الصور التذكارية والڤيديوهات لتوثيق هذه اللحظات.

كلمات أغنية قدها وقدود



متجمعين على كل حلو في السنين

على كل خير متلككين

في كل فرصة

مش فين وفين

متجمعين

متأكدين ان اللي جاي ده كله جميل

وان اللي فات مشوار طويل

والفرح قرب واهو بالدليل متجمعين

واللحظة اللي بنقف عندها بنقولها

قدها قدها قدها

قدها قدها

وكل حاجة بيجي وقتها بنروحلها

قدها قدها وقدود

ومصممين عالوعد وبكرة ملهوفين

وفي الاحلام متشعبطين

وبقلب جامد فيها ماسكين ومتبتين

واللحظة اللي بنقف عندها بنقولها

قدها قدها قدها

قدها قدها

قدها قدها وقدود

وكل حاجة بيجي وقتها بنروحلها

قدها قدها وقدود

قدها قدها قدها

قدها قدها

قدها قدها وقدود

وكل حاجة بيجي وقتها بنروحله