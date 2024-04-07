نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختطاف زينه وصدمة لمي كساب بسبب باسم سمرة.. ملخص الحلقة 28 من العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عُرضت منذ قليل الحلقة 28 من مسلسل العتاولة، وشهدت الحلقة تطور كبير بالأحداث.



وبدأت أحداث الحلقة بمعرفة طارق لطفي (خضر) وشقيقته حقيقة زوجها.



وعلى صعيد آخر قامت صفوة (هندية) زوجة الدخاخني باختطاف زينة (حنة) لتقوم بتهديد السقا (نصار) ليعطي لها قطعة الآثار.

ومن الناحية الأخرى ينجح باسم سمرة (عيسي الوزان) في الحصول على تلك القطعة وذلك عن طريق عم عسيلة الذي قام السقا بتركها لديه وأمنه عليها لكنه خان الأمانة.

تتعرض مي كساب (عائشة ) لصدمة كبيرة وذلك بعدما كشف لها مساعداتها بالمستشفى أنها من قامت بسرقة ابنها وتبديله فى الحضانة، بأوامر من عيسى الوزان الذي طلب منها قتل نجل عيشة ونصار لكنها عرضت عليه استبداله وإنه ا نادمة على كل ما تعرضت له عيشة صديقتها المقربة.

ويخبر طارق لطفي (خضر) للسقا ( نصار) أن عم خميس لم يتوفى بشكل طبيعي ويبدأن رحلة البحث عن سيناريو قتله.

مواعيد مسلسل العتاولة





ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى