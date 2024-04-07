لقاء سويدان لـ "داليا المتبولي": حسني صالح وراء ترشيحي لـ”قلع الحجر” وسعيدة بالتعاون مع سوسن بدر

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لقاء سويدان في لقاء مع الإعلامية داليا المتبولي ببودكاست Restart عن تفاصيل مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل قلع الحجر للمخرج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

كواليس ترشيحها لدورها في مسلسل قلع الحجر

وقالت لقاء سويدان: المخرج حسني صالح أول من رشحني للمشاركة في “قلع الحجر”، فقد عملنا سويًا من قبل في مسلسل خلف الله عام 2013، للنجم الراحل نور الشريف".

وأضافت: أسرة مسلسل قلع الحجر تم التصوير في الأقصر والنوبة تحديدًا بإحدى القرى التي تقع بين المدينتين، بعد أن تم تصوير المشاهد الداخلية داخل ستوديو السمنودي بمنطقة شبرامنت".

وتابعت: أجسد دور “مطرية” التي تنتمي إلى عائلة العمامرة، وهي إحدى العائلات الكبرى في الأقصر، والمتمثلة في الفنان القدير عبد العزيز مخيون، والنجمة سوسن بدر التي أكرر التعاون معها بعد النجاح الكبير الذي حققناه معًا في مسلسل البيت الكبير الذي عُرض عام 2018".

عشقها اللهجة الصعيدية واتقانها

قالت إن الدتها صعيدية وجدها وجدتها للأم صعايدة، أما عن اللغة المستخدمة في مسلسل "قلع الحجر" من أصعب اللهجات اللي أول مرة تشتغل بيها وكل ما دخلنا جوة السعيد اللغة بتكون أغمق".

وأوضحت: "في القاهرة بنعتقد أنهم تخلو عن اللهجة بتاعتهم لكن ممكن يغيروا في اللبس والتعامل الا أنهم محافظين علي لهجتهم لهجة الصعيد الجواني".

وأكملت: "بيقولو دائمًا كلمة البلد مش بيقولوا المدينة يعني شرق البلد وغرب البلد اللهجات بتختلف ممكن تلاقي شارع بيتكلم بلهجة والشارع التاني بيتكلم بلهجة تانية خالص بتيجي بدري اللوكيشن وتقعد مع مصحح اللهجة وتركز قوي في نطق الحروف وأنها عاوزة تقولها زي جده وجدته يعني تقولها بأصعب حاجة، بهتم بالتفاصيل لإني برج الأسد".

استعانتها بجدتها لتجسيد مشهد

وأشارت: "دائمًا صورة جدتي بلبسها قدامي وبستدعي أوقات كتير اتقاني لمشاهد معينه بمواقف مشابهة ليها زي طريقة اللبس وربطة الطرحة بطريقة معينة"، موضحة: "وفيه مشهد في مسلسل البيت الكبير عملتوا زي جدتي بالظبط كان عندها ابن توفى وكانت قاعدة لوحدها بتنعي بطريقة معينة، عملت نفس المشهد مثل ما رأيت جدتي في الحقيقية بتعملوا كانت قاعدة بتعدد كأنها بتغني كدا".