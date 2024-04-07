أحمد العوضي عن صاحب واقعة الكشري: "عمري ما أندم على خير عملته"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار، حل النجم أحمد العوضي في ضيافة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها “ع المسرح” والمُذاع على شاشة «الحياة»، وكشف خلال اللقاء العديد عن تفاصيل حياته الشخصية بالإضافة للرد على الجمهور له؛ بسبب واقعة عامل محل الكشري.

فصرح العوضي قائلًا: “ كل مسابقة بقدمها على صفحتي ربنا بيعوضني كتير بيها، منها الدعوة من حد غلبان متستهونش بيها وهي أبرك من 1000 واحد يهاجمني".

وتابع العوضي: "صاحب واقعة الكشرى كانت مشكلته على الملأ فجبرت بخاطره، وأنا عمري ما أندم على خير عملته، ولا قولت اتقى شر من أحسنت إليه واللي يقول عليا حاجة يقولها واحترامه على راسي".

أحمد العوضي ضيف برنامج "ع المسرح"

يعرض لقاء الفنان أحمد العوضي يومي الأحد والإثنين على الحياة في الساعة ٦:٢٠ مساء، والقناة المصرية الأولى في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء، وcbc في تمام ١:٣٠ بعد منتصف الليل.