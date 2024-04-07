أحمد العوضي: "هبقى شديد مع ابني وهطلعه راجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار، حل النجم أحمد العوضي في ضيافة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها “ع المسرح” والمُذاع على شاشة «الحياة»، وكشف خلال اللقاء عن رأيه في التربية الحديثة وكيفية تربيته لاولاده في المستقبل.

فصرح العوضي قائلًا: “الطريقة الأمثل للتربية كلام كتب وإنشاء مش هشتريه منك، وأنا زي ما اتربيت أنا هربي ابني، وده اللي مطلع العيل يرد على أبوه وأمه، أمك؟ بترد على أمك؟ الصح مبيقدمش وهو في حد بيرد على أبوه وأمه؟ المناقشة تكون في إطار الأدب والاحترام".

وأردف: "الأب أب مبيهزرش، لازم يكون في صداقة في إطار الاحترام والهيبة، وأن أنا اترعب لو أبويا عرف أني عملت حاجة غلط ومعملهاش، لازم يكون في حزم في الحياة، الدنيا اتفحت وبقى في حاجات كتير ممكن تبوظ العيل، ولازم الأب طول الوقت يبقى ماسك ابنه وإلا هيضيع في ثانية".

وتابع العوضي: "أبويا عمل كل حاجة علشانا وكان بيقوم بدور الأب والأم وضحى بحياته علشان يطلعوا كويسين، والبنت غير الولد وطول الوقت أبوها بيثق فيها وبتبقى شايفة أبوها كل حاجة في حياتها ونفسها حبيبها يبقى زيه في حنيته عليها ودلعه ليها، والبنت مبتتهانش في بيت أبوها وبتبقى ملكة، وهبقى شديد مع ابني علشان عايزه يطلع راجل.. أنا حر".

أحمد العوضي ضيف برنامج "ع المسرح"

يعرض لقاء الفنان أحمد العوضي يومي الأحد والإثنين على الحياة في الساعة ٦:٢٠ مساء، والقناة المصرية الأولى في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء، وcbc في تمام ١:٣٠ بعد منتصف الليل.