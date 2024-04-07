المداح الحلقة 29 – حمادة هلال يوصل للسيف ويواجه الجن النمرود ورحاب تدخل عالم السحر

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة 29 من مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" أحداثًا مثيرة، حيث وصل بطل العمل صابر (حمادة هلال) إلى سيف جده، وهو سلاح ذو قدرات هائلة يقهر أعداء الدين والجن.



تلقى صابر مساعدة من صديقه عماد (تامر شلتوت) للوصول إلى السيف دون علم قزح (فتحي عبدالوهاب) وأعوانه من الجن، كما أنقذته الملاك تاج (يسرا اللوزي) من انتقام قزح، حيث ينتمي عماد إلى الجن العلوي، ولا يجوز تركه يتم الانتقام منه.



وفي نفس الوقت، قتل الجن النمرود (أحمد خالد صالح) زين (محمد عز) في صراع بين الخير والشر، في نفس السياق، استدرج قزح رحاب (هبة مجدي) طليقة المداح إلى عالم السحر بعد أن سرقت كتاب السحر من بيت صابر.



وتنتهي الحلقة بمواجهة ساخنة بين النمرود والمداح الذي ظهر بالسيف أمام اللوحة الجدارية المميتة، حيث يستعد صابر لمحاربة الشر والقضاء على النمرود.

وتثير هذه الأحداث الكثير من التشويق والتساؤلات حول ما سيحدث في الحلقات القادمة من المسلسل، خاصة مع تصاعد الصراع بين صابر والنمرود، ودخول رحاب إلى عالم السحر.

تفاصيل المداح



مسلسل "المداح - أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.