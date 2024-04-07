نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هروب نجل آسر ياسين من المستشفى لهذا السبب.. ملخص حلقة 13 من دون سابق إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عُرضت منذ قليل الحلقة 13 من مسلسل دون سابق إنذار وشهدت الحلقة تطور كبير بالأحداث.

وبدأت أحداث الحلقة في مشهد لآسر ياسين (مروان) مع عائشة بن أحمد (ليلى) ووصلة عتاب بينهم إلى أن تدخل بسمة عليهم الحجرة مما يجعل ليلى تغادر الحجرة، ويتحدث مروان مع بسمة ويخبرها أنه يحب ليلى بعقله وقلبه وأنه لو أعاد به الزمن مرة أخرى سيختارها.

ومن جهة أخرى يهروب عمر ابن آسر ياسين (مروان) من المستشفى وذلك بعد ما سمع حديث مروان وليلى حول حقيقة الأمر ووصولهم لأسرته الحقيقة.

يتفاجأ مروان وليلى من عدم وجود عمر بالحجرة وتبدأ مرحلة البحث عليه.

وضمن أحداث الحلقة، يتواصل التحقيق مع "إيهاب" شقيق نهى طليقة حسن، وذلك بتهمة الاتجار بالمخدرات حيث قبض عليه متلبسا وبحيازته مواد مخدرة.

مواعيد إعادة مسلسل دون سابق إنذار

ويكون موعد إعادة دون سابق إنذار في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.



آخر أعمال آسر ياسين





وعُرض لآسر ياسين مؤخرًا فيلم «شماريخ»، لأول مرة عالميًا، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج «روائع عربية»، لينطلق عرضه بعدها في دول العالم العربي وعلى رأسها مصر في ديسمبر الماضي، لينافس في موسم أفلام رأسالسنة



فريق عمل الفيلم





ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت،لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.