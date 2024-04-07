غزل ورعب وخوف..كواليس تعرض لأول مرة لـ برنامج رامز جاب من الآخر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 11:33 مساءً - عرض اليوم الفنان رامز جلال كواليس تبث لأول مرة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، من خلال قناة إم بي سي مصر، وذلك ضمن برامج شهر رمضان الكريم 2024.

ضيف رامز جاب من الآخر اليوم

وعرض رامز جلال فقرة اليوم تحت عنوان كشف المستور، والتي يعرض فيها كواليس لأول مرة من برنامج رامز جاب من الاخر، حيث ظهر مطرب المهرجانات كزبرة وهو يغازل مساعدة رامز جلال، كما غازلها اللاعب السعودي على البليهي وطلب يدها للزواج، في حين ظهر أحمد حسام ميدو في حالة من التوهان أثناء حديث المساعدة معه، بينما شهدت الكواليس خوف شديد لمحمد أنور من النعام، وكذلك حمو بيكا وكزبرة، وباقي الضيوف.

وكانت الحلقات الماضية من برنامج المقالب رامز جاب من الآخر، جاء فيها استضافة عدد من المشاهير، منهم أحمد السقا وباسم سمرة، مي عمر ونجلاء بدر، محمد ثروت ومحمد أسامة أوس أوس، باميلا الكيك ومرام علي، حمادة هلال وأحمد فهمي، سمية الخشاب وآيتن عامر، الراقصتين بدرة وجوهرة، ميدو وإمام عاشور، أحمد مالك وهدى المفتي.

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

تدور فكرة برنامج رامز جاب من الآخر على إقناع الضيفين أن رامز جلال يقدم برنامج عادي وليس مقالب كالمعتاد، وبعد ذلك يجلس معهما رامز جلال ويشرح لهما فكرة البرنامج كلا على حدا، بعد ذلك يبدأ رامز في تنفيذ مقلبه فيهما، ويسقطان في الغرفة السوداء، ويتفاجئ الضيفين ببعضهما وغالبا يجمع رامز بين الضيوف الذين يكون بينهما مشاكل، ثم يهدهما رامز بكلب شرس، ويدخلهما مكان أشبه بالاسانسير ويرعبهما بتمساح صغير، ثم يدخلهما على الكوبري وبعدها يسقطان في المياه المتسخة.