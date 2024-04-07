حودة بندق وحمادة مجدي يطرحان أغنية "مين يقبل".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان حودة بندق وحمادة مجدي منذ قليل أغنية جديدة بعنوان "مين يقبل، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.





تفاصيل أغنية مين يقبل





وأغنية مين يقبل من الحان كيمو الديب، كلمات شمس ناصف وأحمد حماتو، غناء حمادة مجدي وحودة بندق.





آخر أعمال حودة بندق

طرح المطرب الشعبي حودة بندق، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "الخوف ده سلاح الضعيف"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات أحمد الجوكر، وانتاج سلطان الشن، واخراج خالد سامي.

كلمات الأغنية

الخوف ده سلاح الضعيف

و احنا محدش خوفنا

التقيل غير الخفيف

و اسال كل اللي عرفنا

احنا نخطف الجميع

ولا واحد يوم يخطفنا

خدنا اللقطه سريع سريع

مشينا الدنيا بكيفنا

انتبه وشد حزامك

هقلق يبني منامك

احترس ولم كلامك

شوف بقا مين قدامك

جيت أنا وخت مكانك

بخطه متجيش علي بالك

دماغي طقه يعني لاءه

جيت أنا وخت مكانك

بخطه متجيش علي بالك

دماغي طقه يعني لاءه

مش هحل أنا جنابك

انا معرفش المستحيل

جامد وفي نفسي كريزما

الدم خفيف والوزن تقيل

من غيري هيبقا في ازمه

فارد انا جناحي وبطير

وانتم ماشي ين بالفزبه

واحد بس بساوي كتير

مش زيكو عايش كذبه