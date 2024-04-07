زرع سراج الدين في بلاط السلطان السلجوقي وقتل يحيى.. أبرز أحداث الحلقة الــ 28 من "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بنجاح حسن الصباح في زرع الأمير سراج الدين في بلاط السلطان السلجوقي بركياروق، ويعمل في الخفاء لصالح الصباح ودعوته، ويسأل برزك أميد لماذ لم يأمر سراج الدين بقتل السلطان؟.

ويكشف حسن الصباح، عن عدم قتله، بالرغم من أن قتل السلطان سوف يزلزل الدولة، قائلًا: “لو كلفنا الوزير بقتل السلطان هيقتلوه بعدها، وهيجي سلطان بعديه ينتقم ويشن حملة على قلعة آلموت، وتنتهي القصة، لكن الأقوى والأخطر إن الوزير هو اللي يحرك السلطان، يخليه زي اللعبة في إيديه، ساعتها هيكون اللي بيحرك السلطان تابع حسن الصباح وتكون قلعة آلموت هي اللي بتحكم السلطنة”.

أما عن قرار قتل يحيى ابن سعيد يقول حسن الصباح إنه شاب دخل قلعة آلموت عرف مداخلها ومخارجها، وروح الانتقام لأبيه وأمه ستظل ملازمة له، وقتله سيكون قتل لشاب عادي لا يعني شيء للسلطنة، ومن جانب آخر يقتل يحيى أحد جنود وزير الدولة السلجوقية، سراج الدين حين حاول الجندي قتله للخلاص منه، ويخبره يحيى أن القتل كان دفاعًا عن النفس، عندما حاول الجندي طعنه بخنجر غادر أثناء عودته إلى منزله.

ويأمر الوزير سراج الدين، بوضع يحيى ابن المؤذن في السجن، لحين محاكمته بتهمة قتل أحد جنود السلطنة، وأثناء تنفيذ الحكم قال يحيى إنه ليس خائن، وسعيد أنه سيموت على أرضه أمام أحبابه، ويطلب أن يجري قطع رأسه وهو واقف على قدميه، لتسقط نورهان في تلك اللحظة على الأرض.



تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.