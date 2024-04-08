نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتل يحيى ابن المؤذن وانهيار نورهان.. الحلقة الـ 28 من "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرفض حسن الصباح قتل يحيى ابن المؤذن لأنه شاب دخل قلعة آلموت عرف مداخلها ومخارجها، وروح الانتقام لأبيه وأمه ستظل ملازمة له، وقتله سيكون قتل لشاب عادي لا يعني شيء للسلطنة، ومن جانب آخر يقتل يحيى أحد جنود وزير الدولة السلجوقية، سراج الدين حين حاول الجندي قتله للخلاص منه، ويخبره يحيى أن القتل كان دفاعًا عن النفس، عندما حاول الجندي طعنه بخنجر غادر أثناء عودته إلى منزله.

ويأمر الوزير سراج الدين، بوضع يحيى ابن المؤذن في السجن، لحين محاكمته بتهمة قتل أحد جنود السلطنة، وأثناء تنفيذ الحكم قال يحيى إنه ليس خائن، وسعيد أنه سيموت على أرضه أمام أحبابه، ويطلب أن يجري قطع رأسه وهو واقف على قدميه، لتسقط نورهان في تلك اللحظة على الأرض.



تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.