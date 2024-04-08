نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الصباح يكشف عن سبب رفضه لقتل السلطان السلجوقي بركياروق.. "الحشاشين" الحلقة الـ 28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بنجاح حسن الصباح في زرع الأمير سراج الدين في بلاط السلطان السلجوقي بركياروق، ويعمل في الخفاء لصالح الصباح ودعوته، ويسأل برزك أميد لماذ لم يأمر سراج الدين بقتل السلطان؟.

ويكشف حسن الصباح، عن عدم قتله، بالرغم من أن قتل السلطان سوف يزلزل الدولة، قائلًا: “لو كلفنا الوزير بقتل السلطان هيقتلوه بعدها، وهيجي سلطان بعديه ينتقم ويشن حملة على قلعة آلموت، وتنتهي القصة، لكن الأقوى والأخطر إن الوزير هو اللي يحرك السلطان، يخليه زي اللعبة في إيديه، ساعتها هيكون اللي بيحرك السلطان تابع حسن الصباح وتكون قلعة آلموت هي اللي بتحكم السلطنة”.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.