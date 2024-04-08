نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالابتهالات والتواشيح.. ثقافة أسيوط تحتفل بـ "ليلة القدر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة ديروط، السبت، احتفالية ليلة القدر، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فضل ليلة القدر

استهلت الفعاليات بلقاء بعنوان "فضل ليلة القدر" تحدث خلاله الشيخ صلاح عبودة عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان والنفحات الإيمانية التى تحملها تلك الأيام المباركة.

مقتطفات شعرية

أعقب ذلك فقرة إلقاء مقتطفات شعرية تضمنت قصائد دينية ووطنية لكل من الشاعر مدثر الخياط والأديب الدكتور ناجح جاد.

مجموعة من الابتهالات والتواشيح دينية

واختتمت فعاليات الحفل المقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بباقة من الابتهالات والتواشيح دينية قدمها الشيخ عيون أبو عامر، نالت إعجاب الجمهور.

حضر الحفل ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، محمود النجار رئيس مجلس مدينة ديروط، محمود علي مدير عام الإدارة التعليمية والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات حياة كريمة، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

جاءت الفعاليات ضمن البرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بليلة القدر في مختلف المحافظات، استكمالا للبرنامج الرمضاني "ليالي رمضان الثقافية والفنية" الذي قدمته الهيئة على مدار الشهر، وتضمن فعاليات تنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.

