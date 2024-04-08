انت الأن تتابع خبر تصدر الترند .. أول تعليق من حسن شاكوش بعد مقلب طليقته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد حلقته التي لم تكتمل في برنامج "رامز جاب من الآخر" وتصدره الترند في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على مشاركته برفقة طليقته ريم طارق في برنامج المقالب الشهير.



وأعاد شاكوش نشر عدد من تعليقات متابعيه عبر "ستوري" حسابه الرسمي على "انستغرام" وجاءت التعليقات ساخرة في أغلبها وتحمل طابعا كوميديا.



كما عبر عدد من متابعيه عن إعجابهم بردة فعله في حضور طليقته.



وكان الثنائي المثير للجدل ضيف حلقة "رامز جاب من الآخر"، وانهارت ريم طارق فور رؤية طليقها حسن شاكوش، ورفضت استكمال الحلقة وسط انفعالها بشكل كبير، وتكسيرها لمعدات التصوير.



بدوره، اتسم شاكوش بالهدوء، وقال أثناء الحلقة التي لم تكتمل مراحلها: "خليت واحدة مالهاش لازمة تقول يا أنا يا أنت".



وتصدر صاحب "يا بنت الجيران" وطليقته التريند على مواقع التواصل في مصر، وانهالت التعليقات من قبل جمهوره ومتابعيه وعلقوا قائلين: "مش ريم طارق دي اللي سجدت شكر لله عشان أتجوزت حسن شاكوش" في إشارة إلى سجودها على الأرض في حفل زفافهما .