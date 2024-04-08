حتى منتصف إبريل.. قومية سوهاج تقدم "اللعبة" على مسرح نادي المحليات

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت فرقة قصر ثقافة سوهاج المسرحية أولى ليالي العرض المسرحي "اللعبة" على مسرح نادي المحليات، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي اللعبة

العرض عن نص "اللعبة القاتلة" للكاتب السويسري فريدريش دورنمات⁩، ويروي قصة مسافر تتعطل سيارته بقرية غريبة ويقرر أهلها استضافته لليلة، ويقنعونه باللعب معهم داخل محكمة، ليفاجأ بأن ما يحدث حقيقة ويحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية.

ويطرح العرض عدة تساؤلات أهمها هل الجرائم الإنسانية يمكن التملص منها حتى ولو لم يعاقب عليها القانون؟ ومن يتحمل أوزارها؟، أم أن الأمر في النهاية يتعلق بالضمير الإنساني!

صناع العرض المسرحي اللعبة

"اللعبة" سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، أشعار محمد علي حسن، ألحان بهاء صبحي، إعداد وإخراج مصطفى إبراهيم السيد.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، ويستمر عرضه بالمجان حتى 15 أبريل الحالي.

