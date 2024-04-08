نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 13.. شهريار يغضب من شهرزاد وجودر يصل المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشر مسلسل جودر بقيام شهرزاد "ياسمين رئيس" فيلمًا عن الخيانة التي تعرض لها شهريار "ياسر جلال" من زوجته مع أحد خوادمه، أمام شهريار ورجال الدولة، حتي يتخلص من العقدة التي تسيطر عليه ويبعد عن قتل الفتيات، كما قال له الطبيب المعالج له.

وطلب شهريار من زوجته شهرزاد أن تجلس بجانبه لتفاجئ أنه استدعى رجال الدولة لمشاهدة العرض، وتقول له: "أنا صممت العرض ده ليك لوحدك نغيره" ولكن يصمم عليه.

وهو عرض تمثيلى يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة التي تعرض لها شهريار من زوجته و طلب أن تقتل على يد مسرور السياف، وغضب منها شهريار ويقول لها: "تكسري هيبتي أمام رجال الدولة" وتقدم له إنها فعلت ذلك من أجل أن يواجه عقدته بالخيانة ويستطيع أن يستكمل حياته حتى لو قتلت على يد مسرور السياف.

واستكملت شهرزاد الحكاية بوصول جودر "ياسر جلال"، والشيخ عبد الأحد "أحمد بدير" إلى المغرب استعدادا لفتح الرصد، ووقعت جوهرة "تارا عماد" في حب جودر عندما نظرت إليه في البلورة.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

