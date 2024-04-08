مسلسل جودر الحلقة 13.. تارا عماد تقع في حب جودر ويرفض الطعامج

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر مسلسل جودر انتظار جوهرة "تارا عماد" لوالدها عبد الأحد "أحمد بدير" وتراه في البلورة برفقة جودر وتشعر بالإعجاب نحوه ووصل جودر وعبد الأحد القصر وتقع في غرامه من أول نظرة خاصة أنه لا يعاملها بالطريقة التي تعتاد عليها.

ولكن جودر يشعر بالخوف الشديد من أنه محاط بالجن خاصة بعدما لاحظ وجود بومة تراقبه في رحلته من مصر للمغرب ويخبره الشيخ عبد الأحد أن البومة من الجن.

واجتمعت شواهى ملكة الشمعيين مع أشقائها، وأخبرتهم أن جودر وصل مع الشيخ عبد الأحد إلى المغرب، وأنه سوف يبدأ تعلم العلوم الروحانية لفك الرصد والوصول إلى الكنوز الأربعة وطلبت أن الشيخ عبد الأحد يظل تحت عينهم.

وبدأت جوهرة في الاهتمام بجودر ودعته إلى العشاء مع والدها وبدأت في وضع الطعام أمامه ولكنه لم يخضع لطلبهما بالأكل معهما، مبررا ذلك بأن طعامهما مسحور وملبسهما أيضا، مما جعلها تعجب بحديثه.







وتحدثت جوهرة إلى الخادمة الخاصة بها بأن جودر شخص مميز واستطاع لفت انتباهها لتقول لها إن هذا هو الحب من أول نظرة، فقالت الخادمة بأنه ضيف وسيذهب ولكنها أكدت لها أنه لم يعد ملكا لنفسه وأنه لن يترك هذا القصر ما دامت أحبته وأنها لن تفعل ذلك بالسحر والروحانيات وإنما من منطلق ثقتها بنفسها وجمالها فهو سيميل إليها.





قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

