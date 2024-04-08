"وجودك جنبي مبقاش له معني".. رد مفاجئ من ياسمين عبد العزيز بعد تصريحات أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشرها عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أغنية الكدابين للفنانة شيرين.

وقد اعتبرها الجمهور أنها ردًا منها على تصريحات الفنان أحمد العوضي الذي قالها مساء الأحد مع الإعلامية مني عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" حيث قال أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي الحب الحقيقي والصادق في حياته، وقد ربط الجمهور التصريح بالأغنية لأن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد نشرت الأغنية أثناء عرض الحلقة.

استوري ياسمين عبد العزيز

استوري ياسمين عبد العزيز

استوري ياسمين عبد العزيز

تصريحات أحمد العوضي في "ع المسرح"

حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب المذاع عبر قناة الحياة، وتحدث الفنان أحمد العوضي عن أصدق حب في حياته.

حيث كشف قائلًا: "أصدق حب في حياتي كان ياسمين عبد العزيز، وهي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عيشت معاها أيام ومواقف ومراحل، مش هعيش اللي عيشته مع ياسمين تاني".

وتابع الفنان أحمد العوضي، إنه:"أنا مش بطبعي رومانسي، وبحب الرومانسية تبقى ناشفة ومش بحب الرومانسية اللي فيها تلزيق بتضايقني".

وأضاف: "ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لإني عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده علطول مش دلوقتي بس".

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".

ماذا تقول كلمات أغنية "الكدابين" لـ شيرين

كل ما أنسى لك كلامك

بارجع أفتكره

في الزمان ده الكدابين

اتمكنوا وكتروا

في الزمان ده الكدابين

مابقوش بيبتكروا

آه خلاص مابقاش وجودك

جنبي له معنى

رد طيب فين وعودك

مين اللي ضيعنا

حبي ليك كان حلم عمري

واتقلب لعنة

النهاية مش فظيعة

لايقة جدًا ع الوداع

(شوف حقيقتك ع الطبيعة)

(اعترف خليك شجاع)

دي النهاية مش فظيعة

ألف شكر على اللي ضاع

هو مين شال ذنب مين

إيه اللي أنا عملته

بص بكرة هتبقى فين

لو بابي أنا قفلته

ظلم حد أكبر حرام

بس إنت حللته

لما توعد حد تاني

ابقى افتكر يومها

في الحياة حبة معاني

نفسي تفهمها

ده اللي زيك عايش أناني

حياته حطمها