نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان يكتشف من وضع المخدرات في سيارة والده.. ملخص الحلقة 28 من "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "المعلم" وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "المعلم".

أحداث الحلقة ال 28 من مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان

بدأت الحلقة بتهديد الجنتل للمعلم بأنه سوف يقوم بأذية نجله حسن إذا لم يرجع له شحنه المخدرات في موعدها ليقول له المعلم أنه إذا قام بأذية حسن فسوف يقوم بأذيته.

وتنتقل الأحداث إلى إنتصار وتبدأ في وضع خطة للنجاة لها ولابنها عنتر من المعلم، توضح له عنتر خطتها وتُقنعه بأن النجاة ستكون بعيدًا عن عدولة وشداد، وبالفعل يذهب معها للمعلم. هناك، تخبره عدولة بأن تُعطيها المخدرات مقابل السر المتعلق بسرقة أموال والده المعلم حامد في الماضي. يسأله المعلم عن من سرق أموال والده، لتصدم بأنها هي عدولة.

صديق المعلم "محمود الليثي" يقوم بخطف ابنة الجنتل الدكتورة ملك، ولكن المعلم يرفض ويفضح لها سر تجارة والدها بالمخدرات التي يمارسها منذ 25 عامًا. بعد ذلك، يكشف المعلم القلاش سر الماضي للمعلم، حيث يكتشف أن عمه بشر هو الشخص الذي وضع البضاعة لوالدها، مما يدفع المعلم إلى مواجهته.

وتنتهي الحلقة والمعلم في منزل بشر وعندما تأتي دهب وتسأله عن ما يحدث فيقول لها أين دبلة زمزم يا دهب؟

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحًا، إعادة ثانية: 6:45 صباحًا، إعادة ثالثة: 10:30 صباحًا، إعادة رابعة: 4:30 مساء.