شاهد.. رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في ”على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 08:25 صباحاً - حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الجديد ع المسرح والذى تقدمه فى موسم رمضان الحالي.

وتحدث العوضي خلال الحلقة عن ياسمين عبد العزيز وأكد العوضي لمنى عبد الوهاب أن ياسمين بالنسبة له كان الحب الوحيد والحقيقي فى حياته الشخصية.

وفاجأت ياسمين عبد العزيز الجميع برد فعلها على حلقة العوضي وحديثه عنها لتنشر أغنية لشيرين عبد الوهاب بعنوان كدابين، وهو ما جعل البعض يربط بين نشرها لهذه الأغنية وكلام العوضي عنها ويبدو أن ياسمين حبت أنها تنفى كلامه بطريقة غير مباشرة.