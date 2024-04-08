أحمد العوضي يكشف: ياسمين عبدالعزيز هي الحب الوحيد في حياتي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد العوضي عن حقيقة حبه العميق لزوجته السابقة، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أنها كانت الحب الوحيد في حياته.

خلال لقائه في برنامج "ع المسرح" مع الإعلامية منى عبدالوهاب على قناة الحياة، أكد أحمد العوضي: "حب المراهقين ليس أصدق حب في حياتي، الحب الأصدق كان مع ياسمين بالطبع".

وأضاف قائلًا: "ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأنني عشت معها أيامًا وفترات ومراحل، وسأظل أقول هذا دائمًا ليس الآن فقط".

وأشار إلى أهمية الزوجة في حياة الرجل، مؤكدًا أن الرجل لا يمكنه العيش دون زوجته، معتبرًا أنها نصفه الآخر، ومشددًا على أنه حين خلق الله آدم خلق معه حواء، لتكون شريكة حياته ونصفه الثاني.

مسلسل "حق عرب" بطولة العوضي

مسلسل "حق عرب" يعد واحدًا من الإنتاجات المميزة في موسم رمضان الحالي، حيث يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي.

يتبع المسلسل النوعية الشعبية، ويتناول قصة مثيرة تبدأ عندما تخفي وفاء عامر سرًا عن العوضي ورياض الخولي، وهو سر تبديل "عرب" حين ولادته بفتاة أنجبتها سلوى عثمان، وذلك للحفاظ على حياة نجلها.

مواعيد عرض المسلسل

يتم عرض مسلسل "حق عرب" على قناة "حكايات" في الساعة 8:30 مساءً، وتعاد عروضه في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، والساعة 8:30 صباحًا، والساعة 2:30 عصرًا.

كما يتم عرضه أيضًا على قناة "حكايات2" في الساعة 11:30 مساءً، وتعاد عروضه في الساعة 5:30 فجرًا، والساعة 11:30 ظهرًا، والساعة 5:30 مساءً.

أبطال المسلسل

يضم مسلسل "حق عرب" فريق عمل مميز يتألف من العديد من الفنانين البارعين، منهم: