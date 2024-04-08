نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختيار Beau Willimon مؤلفًا لمسلسل Star Wars القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار على المؤلف Beau Willimon للمشاركة في كتابة سيناريو عمل تليفزيوني جديد من عالم Star Wars.

ووفق ديد لاين، هذا المشروع السينمائي الجديد، سيكون بعنوان Star Wars: Dawn of the Jedi، وتدور أحداثه حول شخصيات محاربي الجيداي.

ذلك بعد أن كشفت النجمة ديزي رايدلي عن اخبار جديدة تتعلق بمستقبل الأعمال السينمائية الخاص من عالم أفلام "حرب النجوم".

ووفق ديد لاين، قالت رايدلي، أن المشاريع السينمائية القادمة من عالم حرب النجوم، ستشهد العمل على توجه فني مختلف، عن كافة الأعمال السينمائية السابقة من السلسلة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت فعاليات حفل جوائز جولدن جلوب حدث سعيد لعشاق افلام star wars، بالتقاط النجم مارك هامل لصورة إلى جانب النجمة نتالي بورتمان ضمن فعاليات الحفل.

ونقلت ديلي ميل، صورة نشرها هامل عبر صفحته الخاصة على إنستجرام، جمعته بنتالي التي جسدت ضمن أحداث أفلام ستار وورز، شخصية والدة الشخصية التي جسدها هامل، وهي "لوك سكايووكر".

تصريحات مثيرة للجدل

يأتي ذلك بعد أن قوبلت تصريحات مثيرة للجدل لمخرجة الأعمال السينمائية القادمة من عالم STAR WARS، بهجوم حاد من الجمهور بسبب ما قالته عن نيتها لتحويل عالم السينما لبطولات نسائية.

ووفق ديد لاين، المخرجة شارمين اوبين شينوي الحاصلة على الأوسكار سابقًا، سبق أن صرحت بأنه قد حان الوقت للنساء للهيمنة على صناعة السينما في هوليوود.

وفي تعليقات الجمهور، كانت هناك تنبؤات بأن مثل هذه التصريحات ستجعل من المشروع السينمائي القادم، مصدرًا جديدًا للفشل تعاني منه ديزني.

تايكا وايتيتي

يأتي ذلك بعد أن سبق وأكد المخرج تايكا وايتيتي على أنه سيكون المسئول عن كتابة وإخراج الأفلام القادمة في سلسلة عالم Star Wars، بمشاركته في كتابة النص السينمائي، وإخراجه للعمل.

ووفق ديلي ميل، تأتي هذه الأنباء بعد تأكد استبعاد تايكا وايتيتي من الجزء القادم من أفلام THOR، الذي سيكون الخامس للشخصية الخارقة من عالم مارفل، بعد اخفاق الجزء الأخير منه.

و في لقاء سابق أُجري مع الممثل كريس هيمسورث لصالح مجلة GQ، اعترف النجم بأن فيلم "ثور" الأخير كان يتسم بقصة سخيفة وغير جادة، على الرغم من نجاحه الكبير على صعيد شباك التذاكر.

وقد واجه الفيلم انتقادات كبيرة من قِبل عشاق عالم مارفل السينمائي، الأمر الذي دفع المخرج تايكا وايتيتي إلى الإعلان عن اعتزاله العمل في أفلام "ثور" المستقبلية.