نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن مراد عزالعرب رئيسًا لتحرير مجلة "البيت" و"نصف الدنيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن تولي سوسن مراد عز العرب رئيسا لتحرير مجلة البيت ومجلة نصف الدنيا.

ومن المقرر أن تصدر مجلة البيت ومجلة نصف الدنيا بشكل شهري، بعد دمج الإصدارين.

مجلة نصف الدنيا

وتعد نصف الدنيا أحد أهم المجلات النسائية الاجتماعية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، تأسست المجلة سنة 1990 على يد الكاتبة الصحفية سناء البيسي.

حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية

وكان تم إعلان حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية، خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والأساتذة وليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

سوسن مراد هي أصغر من تولى هذا المنصب، استطاعت خلال فترة توليها منصب رئيس تحرير مجلة البيت أن تحقق العديد من النجاحات للمجلة وقوة تأثيرها على الرأي العام كأحد القوى الناعمة المؤثرة في تكوين الذوق المصري.

دراستها للفنون الجميلة ارتقت بحسها الفني، وعملها في مجلة البيت منذ العدد الأول دعم وعيها بمفهوم الصحافة المتخصصة، مما منحها الفرصة لتكون الأجدر بتولي المنصب الذي كان شاغرا عام 2013 ببلوغ رئيس تحرير آنذاك لسن المعاش، حيث تم اختيارها من بين مجموعة كبيرة من المرشحين باجماع لجنة من كبار الكتاب في مؤسسة الأهرام وهي آلية ديموقراطية غير مسبوقة في عالم الصحافة القومية لتكون رئيس تحرير تنفيذي للمجلة، ثم في عام 2017 تم تكليفها رسميا من قبل الهيئة الوطنية للصحافة بمهمة رئاسة تحرير مجلة البيت.