نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد ضيف الجلسة الأولي لـ "بيلبورد عربية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "بيلبورد عربية" عن إطلاق جلساتها الموسيقية الحصرية التي تجمع بين الطرب والغناء والثقافة الموسيقية العصرية والألحان المبتكرة لتقدّم لعشّاق الموسيقى من كافة الأجيال تجربة سمعية وبصرية متكاملة.



تفاصيل "جلسات بيلبورد عربية"

ستكون "جلسات بيلبورد عربية" بمثابة رحلة استكشافية يدمج فيها الفنانون العرب كلمات أغنياتهم الشهيرة بقوالب موسيقية جديدة وإيقاعات مختلفة بما يعيد تصوّر العلاقة بين اللغة والكلمات وبين شتّى الألحان والتوجّهات الموسيقية والثقافات الأخرى. وستنتهي كل جلسة بمقابلات حصرية توجز إلهام الفنانين والعملية الإبداعية المرافقة لفنّهم وأغنياتهم.



كما تنفرد هذه الجلسات الحصرية بكسرها القوالب التقليدية المرافقة عادة للحفلات الموسيقية، من خلال العمل مع الفنانين على إعادة تقديم أغانيهم المفضّلة بطرق مبتكرة،فمن العروض الإيقاعية الصوتية إلى مزيج من الإيقاعات المستوحاة من اللاتينية والخليجية والعربية والأفرو-كاريبية، تُعدّ كل جلسة بمثابة احتفال بالتنوع الموسيقي عبر ارتجال إبداعي شيّق.



تصدر أحمد سعد في قائمة بيلبورد

وسيكون الفنان أحمد سعد، أحد العشرة المتصدرين لقائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان" منذ انطلاق القوائم، هو ضيف الجلسة الأولى، حيث سيغنّي أجمل أغنياته وأكثرها رواجًا معتمدًا على إيقاعات جديدة وقوالب موسيقية بديعة ومتعدّدة الثقافات والخلفيات برفقة عازفين مبدعين، فيصبح للأغنية نفسها معنى آخر وذاكرة مختلفة.



وتأتي هذه الجلسات استجابة للانتشار الواسع الذي تحظى به الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتماشيًا مع استراتيجية "بيلبورد عربية" لتوفير منصّة تفاعلية تسلّط الضوء على الفنّانين العرب المخضرمين والجدد وتحتفي بإبداعاتهم وتصلهم بجمهور أوسع وشرائح متنوّعة، كما تأتي عقب إطلاق منصّة "بيلبورد عربية" وقوائمها الرئيسية في ديسمبر 2023، بما فيها قائمتي بيلبورد عربية هوت 100 للموسيقى العربية وبيلبورد عربية لأفضل 100 فنان.