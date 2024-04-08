خلال ساعتين فقط..حجز كافة تذاكر مسرحية توم هولاند الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مؤشرات شباك التذاكر الخاصة بعروض المسرح الانجليزي في لندن، تحقيق مسرحية روميو وجولييت للنجم الشاب توم هولاند نجاح مميز على مستوى بيع التذاكر.

ووفق ديلي ميل، المسرحية شهدت بيع كافة التذاكر المتاحة منها قبل انطلاق العرض، وذلك خلال ساعتين فقط من فتح باب الحجز.

وبعد الإعلان مباشرة عن المشروع الفني الجديد له، رصدت حالة غير مسبوقة من الحجز المسبق لتذاكر حضور أحدث الأعمال المسرحية للنجم الشاب توم هولاند نجم أفلام الرجل العنكبوت ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان قد اعلن هولاند عن مشاركته في بطولة العمل المسرحي روميو وجولييت ضمن عروض مسرح الويست اند بلندن.

وحتى الآن بلغ ما تم تقديمه من طلبات حجز مسبق لتذاكر العرض، نحو 50 ألف طلب.

ومؤخرًا قام الممثل الشاب توم هولاند بالرد للمرة الأولى على شائعات انفصاله عن حبيبته الممثلة الشابة زنديا، في ظهوره الأخير ضمن مراسم توزيع جوائز اختيار النقاد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، خلال إجرائه للقائات على السجادة الحمراء، قال توم هولاند أن كل ما يتردد من حديث عن الانفصال غير صحيح.

هجوم كبير

ذلك بعد أن واجهت شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده ايرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليا في الولايات المتحدة.

والآن اصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من ايرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الازمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، ان الفيلم من المحتمل ان يحقق ايرادات افتتاحية اقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.