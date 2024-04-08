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أول أيام العيد.. عمرو الليثي يكرم نجوم وأبطال مسلسل "المعلم" في برنامج "احد من الناس"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول أيام العيد.. عمرو الليثي يكرم نجوم وأبطال مسلسل "المعلم" في برنامج "احد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سهرة فنية خاصة واحتفالية من برنامج واحد من الناس تمتد لثلاث ساعات في سهرة أول أيام عيد الفطر، عبر شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أبطال ونجوم مسلسل المعلم النجم مصطفي شعبان وحسام شوقي المشرف العام للإنتاج في سينرجي، وسهر الصايغ ومنذر رياحنه، فتوح أحمد وطارق النهري والطفل الموهوب جان، وذلك في سهرة أول أيام عيد الفطر على قناة الحياة، المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل

 

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تفاصيل حلقة أبطال مسلسل المعلم مع عمرو الليثي 

 

ولأول مرة يكشف نجوم وأسرة مسلسل المعلم كواليس وأسرار التصوير في العمل الذي حقق اعلي نسبة مشاهدة في رمضان علي شاشة الحياة. 

 

كما يتحدث أبطال مسلسل المعلم لـ عمرو الليثي، عن كواليس وأسرار التصوير والمشاهد الصعبة في العمل والمواقف المضحكة بين أبطال العمل، ورد فعلهم فور معرفتهم بخبر الحريق الذي نشب في الحارة " عنبر السمك " ومدي تأثيره.

 

وتضمنت السهرة  تكريم الإعلامي د. عمرو الليثي لأسرة المسلسل وذلك من خلال تورتة كبيرة ازدانت بصورة نجوم وأسرة المسلسل. 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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