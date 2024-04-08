نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. كريم محمود عبد العزيز يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان كريم محمود عبد العزيز تريند محرك البحث “جوجل”، نظرًا لظهوره ببرنامج بودكاست بيج تايم مع الإعلامي عمرو أديب.



تصريحات كريم محمود عبد العزيز



وكشف كريم محمود عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، والمطربة أصالة في برنامج بوكادست big time، الذي يُعرض عبر قناة mbc 1، وكذلك منصة شاهد، عن وصفه بـ "أبو البنات"، كونه لديه 3 بنات، قائلًا: "هن أحلى شيء في حياتي، وشخصيتي تغيرت تمامًا خصوصًا بعد فترة وصول ابنتي الأولى، وفور سماعي كلمة بابا منها، أدركت فجأة بمسؤولية مضاعفة، وانتبهت لضرورة التركيز في اختيارتي الفنية ووضع معايير معينة، وتكون أعمالي تصلح للأسرة بعيدة عن الإسفاف، حتى لا تخجل من مشاهدتها وسط أصدقائها، وأشعر بسعادة كبيرة عندما أسمع تعليقات من البعض، أنه شاهد لي فيلمًا في السينما بصحبة خطيبته أو عائلته، وقتها أدرك أنني حققت هدفي".



تحملت المسؤولية قبل الزواج



وأكد كريم محمود عبد العزيز على أنه تزوج منذ عام 2011، وكان لديه شعور بالمسؤولية، مُضيفًا:"كنت أعتدت الإنفاق على نفسي منذ الصغر، حيث كنت أعمل في مجال التمثيل، وأنفق على نفسي دون الاعتماد على أموال والدي".

وتابع:"والدي كان يشجعني للاعتماد على نفسى، لذلك كنت مُدركًا لكل جنيه أنفقه دون إهدار، وهذا ساعدني كثيرًا بعد الزواج، وتحديدًا بعد عقد القران شعرت بمسؤولية كبيرة، أنني تزوجت فتاة ويجب أن أجعلها تشعر بالأمن والأمان معي وهكذا ".

وأشار:"بعد الزواج بحثت كثيرًا عن منزل لأشتريه، ووجدت عقار لكن سعره كان مرتفعًا بالنسبة لي، وكنت أعتقد أن والدي كان سيساعدني في السداد، إلا أنه تركني أعتمد على نفسي في ذلك الأمر، حتى تركني خلال مرحلة التشطيب والتعامل مع العمال، لكن في النهاية منحني هدية قيّمة، فهو كان يشجعني على تحمل المسؤولية طوال الوقت".

تفاصيل برنامج بودكاست بيج تايم





يذكر أن "بودكاست Big Time" يأتي من تقديم كل من الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة نصري، وتم عرضه مع أول أيام شهر رمضان المعظم، وقد شهدت حلقاته استضافة عدد كبير من نجوم وفناني الوطن العربي والعالم ومن أبرزهم "إسعاد يونس، منى واصف، ويل سميث، ميسي، ماجد الكدواني، محمد حماقي، يسرا، إليسا، إيلي صعب، ياسمين صبري" والعديد من الفنانين وقد لاقى البودكاست نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بكافة أرجاء الوطن العربي.

