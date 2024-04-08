نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 28 من مسلسل "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعي، حول كشف "فاروق" أحمد رزق عن سبب زواجه من "هند" إيناس كامل،وهو الانتقام من ابن عمه "ياسين" أمير كرارة، لأن ابنته ستكون تحت رحمته في أي وقت، وأن تعيش هي ووالدتها في المنزل بدلًا من إقامتهما بمفردهما، والسبب الآخر هو رغبته في الانتقام من زوجته "رقية"، لاعتقاده أنها لاتحبه.

ملخص أحداث الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعي

جلست "حبيبة" ابنة "ياسين" مع عمتها "رقية"، وسألتها عن سبب زواج والدتها من "فاروق" لكنها عجزت عن الرد عليها.

كما عبرت "حبيبة "عن استيائها الشديد من وجودها في المنزل في ظل غياب والدها "ياسين"، ثم طلبت من عمتها أن تتصل لها بوالدها، لأنها لم تتحدث معه منذ فترة طويلة، فقاطعهما "فاروق" وطلب منها أن تصعد لوالدتها.

ظهر ياسين وهو يحتفل بخطبة شقيقته جمالات رحاب الجمل التي كانت حزينة لغياب شقيقها "يحيى" تامر نبيل عن حفل خطبتها، فحاول "ياسين" إقناعه بأن المعلم سعيد محمد لطفي، أصبح شخصًا مختلفًا بعد خروجه من الحبس، وبالفعل اقتنع بكلامه، وحضر خطوبتهما.

ذهبت "رقية" لـ "هند" وسألتها عن سبب زواجها من زوجها "فاروق"، واخبرتها أنها وافقت على ذلك للانتقام من ياسين بسبب ارتباطه بـ "سامية"، واختتمت الحلقة بالحكم على والدة فاروق عايدة رياض بالإعدام بسبب قتلها لعبد الحميد سيد رجب.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

المسلسل من تأليف بيتر ميمي، هند عبدالله، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وآخرون من النجوم.